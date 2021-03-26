Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı CANLI
THY EuroLeague'in 31. haftasında Olympiakos ile temsilcimiz Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçının canlı skorunu haberimizde bulabilirsiniz.
THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 31. hafta mücadelesinde Olympiakos ile temsilcimiz Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşıyor. Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.
CANLI SKOR
1. PERİYOT: Olympiakos 0 - 4 Fenerbahçe Beko
OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 22:00'de başlayan Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı beIN Sports 3'den canlı yayınlanıyor.
13'TE 11
EuroLeague'deki temsilcimizden biri olan Fenerbahçe Beko, son 13 maçında aldığı 11 galibiyetle, büyük bir başarıya imza attı.
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