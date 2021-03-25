THY EuroLeague'in 31. haftasında Anadolu Efes ile Panathinaikos karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes - Panathinaikos maçının canlı skorunu haberimizde bulabilirsiniz.

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 31. hafta mücadelesinde Anadolu Efes ile Panathinaikos kozlarını paylaşıyor. Anadolu Efes - Panathinaikos maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

CANLI SKOR

1. PERİYOT: Anadolu Efes 24 - 21 Panathinaikos

İLK DEVRE: Anadolu Efes 43 - 33 Panathinaikos

ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:30'da başlayan Anadolu Efes - Panathinaikos maçı beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

ERGİN ATAMAN CEZALI

Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, Bayern Münih maçının sonunda hakemlere verdiği tepki nedeniyle 1 maç men cezası almıştı. Tecrübeli coach Panathinaikos karşısında benchteki yerini alamadı. Ataman'ın yerine yardımcı antrenör Yakup Sekizkök takımı yönetiyor.

AVRUPA'DA 717. RANDEVU

Anadolu Efes, Panathinaikos karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 717. maçına çıktı. Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında oynadığı 716 karşılaşmada 407 galibiyet ve 309 yenilgi yaşadı. Efes, EuroLeague'de ise 468 maçta 250 galibiyet elde ederken, 218 de parkeden mağlup ayrıldı.

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