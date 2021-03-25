25 Mart 2021, Perşembe

BASKETBOL

Anadolu Efes Panathinaikos maçı CANLI

Anadolu Efes - Panathinaikos | CANLI
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 Giriş Tarihi: 25.03.2021

THY 'in 31. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Anadolu - maçının canlı skorunu haberimizde bulabilirsiniz.

THY 'de heyecan devam ediyor. 31. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. Anadolu - maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

CANLI SKOR

1. PERİYOT: Anadolu Efes 24 - 21 Panathinaikos

İLK DEVRE: Anadolu Efes 43 - 33 Panathinaikos

ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:30'da başlayan Anadolu Efes - Panathinaikos maçı beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

ERGİN ATAMAN CEZALI

Anadolu Efes'te başantrenör , maçının sonunda hakemlere verdiği tepki nedeniyle 1 maç men cezası almıştı. Tecrübeli coach Panathinaikos karşısında benchteki yerini alamadı. Ataman'ın yerine yardımcı antrenör Yakup Sekizkök takımı yönetiyor.

AVRUPA'DA 717. RANDEVU

Anadolu Efes, Panathinaikos karşılaşmasıyla kupalarında 717. maçına çıktı. Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında oynadığı 716 karşılaşmada 407 galibiyet ve 309 yenilgi yaşadı. Efes, EuroLeague'de ise 468 maçta 250 galibiyet elde ederken, 218 de parkeden mağlup ayrıldı.

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