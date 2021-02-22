Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Eurobasket
FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D grubu 6. mücadelesinde Türkiye ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 6. ve son maçında Hırvatistan ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Mücadele NTV'den canlı yayınlanacak.
İstanbul'un ev sahipliğinde yeni tip corona virüsü pandemisi nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilen organizasyonda D Grubu'nun diğer karşılaşmasında ise aynı salonda saat 17.00'de İsveç ile Hollanda karşı karşıya gelecek.
Grubundaki son maçında İsveç'i 88-80 yenen ve ikinci galibiyetini alan milli takım, Hollanda'nın da Hırvatistan'a 65-57 üstünlük sağlamasıyla ilk 3 sırada yer almayı garantileyerek şampiyonaya gitme hakkı elde etti.
D Grubu'nda 4 galibiyeti bulunan lider Hırvatistan ile 3 kez kazanan ikinci sıradaki Hollanda da FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.
Son sıradaki İsveç'in ise bir galibiyeti bulunuyor.
Bu arada A Milli Takım, ilk maçta Hırvatistan'a 79-62 mağlup olmuştu.
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