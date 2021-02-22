22 Şubat 2021, Pazartesi

BASKETBOL

Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Eurobasket

Türkiye - Hırvatistan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BASKETBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 Giriş Tarihi: 22.02.2021

Elemeleri D grubu 6. mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

, Elemeleri D Grubu 6. ve son maçında ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, - Hırvatistan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

'ndeki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Mücadele 'den canlı yayınlanacak.

'un ev sahipliğinde nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilen organizasyonda D Grubu'nun diğer karşılaşmasında ise aynı salonda saat 17.00'de ile Hollanda karşı karşıya gelecek.

Grubundaki son maçında İsveç'i 88-80 yenen ve ikinci galibiyetini alan milli takım, Hollanda'nın da Hırvatistan'a 65-57 üstünlük sağlamasıyla ilk 3 sırada yer almayı garantileyerek şampiyonaya gitme hakkı elde etti.

D Grubu'nda 4 galibiyeti bulunan lider Hırvatistan ile 3 kez kazanan ikinci sıradaki Hollanda da FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Son sıradaki İsveç'in ise bir galibiyeti bulunuyor.

Bu arada , ilk maçta Hırvatistan'a 79-62 mağlup olmuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Hidayet Türkoğlu: Yabancı kuralı kararımız... Hidayet Türkoğlu: "Yabancı kuralı kararımız..."
12 Dev Adam EuroBasket 2022'de! 12 Dev Adam EuroBasket 2022'de!
Türkiye-İsveç | CANLI Türkiye-İsveç | CANLI
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör