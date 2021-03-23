23 Mart 2021, Salı

BASKETBOL

Pınar Karşıyaka 76-77 Hapoel Holon (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Pınar Karşıyaka evinde kayıp!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 Giriş Tarihi: 23.03.2021

Basketbol play-off turu I Grubu dördüncü maçında, temsilcimiz Pınar , evinde 'ı konuk etti. Oyunun son bölümüne kadar etkili bir performans sergileyen temsilcimiz, son anlarda yaptığı hatalarla rakibine 77-76 mağlup oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Pınar , FIBA Play-Off turu I Grubu'ndaki dördüncü maçında 'u ağırladı. ekibi, grup liderliği için kritik önem taşıyan maçtan 77-76 mağlup ayrıldı.

Karşıyaka bu sonuçla grupta ikinci mağlubiyetini alırken, liderlik koltuğunu üç galibiyetli 'a kaptırdı.

SKOR DAĞILIMI

1. PERİYOT: Pınar Karşıyaka 21-18

2. PERİYOT: Pınar Karşıyaka 46-37 Hapoel Holon

3. PERİYOT: Pınar Karşıyaka 61-54 Hapoel Holon

4. PERİYOT: Pınar Karşıyaka 76-77 Hapoel Holon

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