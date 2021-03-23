23 Mart 2021, Salı
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Pınar Karşıyaka 76-77 Hapoel Holon (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu dördüncü maçında, temsilcimiz Pınar Karşıyaka, evinde Hapoel Holon'ı konuk etti. Oyunun son bölümüne kadar etkili bir performans sergileyen temsilcimiz, son anlarda yaptığı hatalarla rakibine 77-76 mağlup oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Pınar Karşıyaka, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-Off turu I Grubu'ndaki dördüncü maçında Hapoel Unet Credit Holon'u ağırladı. İzmir ekibi, grup liderliği için kritik önem taşıyan maçtan 77-76 mağlup ayrıldı.
Karşıyaka bu sonuçla grupta ikinci mağlubiyetini alırken, liderlik koltuğunu üç galibiyetli Holon'a kaptırdı.
SKOR DAĞILIMI
1. PERİYOT: Pınar Karşıyaka 21-18 Hapoel Holon
2. PERİYOT: Pınar Karşıyaka 46-37 Hapoel Holon
3. PERİYOT: Pınar Karşıyaka 61-54 Hapoel Holon
4. PERİYOT: Pınar Karşıyaka 76-77 Hapoel Holon
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