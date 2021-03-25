25 Mart 2021, Perşembe

BASKETBOL

Anadolu Efes 85-65 Panathinaikos (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Anadolu Efes rahat kazandı! | Özeti izleyin
BASKETBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 Giriş Tarihi: 25.03.2021

THY 'in 31. haftasında ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz 85-65'lik sonuçla rahat bir galibiyet aldı.

, THY 'de ilk 4 yolunda büyük önem taşıyan maçta hata yapmadı. Lacivert-beyazlılar 31. haftada ağırladığı Yunan ekibi 'u 85-65 mağlup etti.

bu sonuçla son 10 maçta 9'uncu, toplamda ise 20'nci galibiyetine imza attı.

SKOR DAĞILIMI

1. PERİYOT: Anadolu Efes 24 - 21 Panathinaikos

İLK DEVRE: Anadolu Efes 43 - 33 Panathinaikos

3. PERİYOT: Anadolu Efes 60 - 49 Panathinaikos

MAÇ SONUCU: Anadolu Efes 85 - 65 Panathinaikos

ERGİN ATAMAN'SIZ KAZANDI

Anadolu Efes'te başantrenör , maçının sonunda hakemlere verdiği tepki nedeniyle 1 maç men cezası almıştı. Tecrübeli coach Panathinaikos karşısında benchteki yerini alamadı. Maçı tribünden takip eden Ataman'ın yerine yardımcı antrenör takımı yönetti.

MAÇIN ÖZETİ

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
Barcelona Gasol'u tanıttı! Barcelona Gasol'u tanıttı!
Alperen Şengün'den NBA açıklaması! Alperen Şengün'den NBA açıklaması!
Furkan'lı Philadelphia kazandı! Furkan'lı Philadelphia kazandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ