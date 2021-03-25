Anadolu Efes 85-65 Panathinaikos (MAÇ SONUCU - ÖZET)
THY EuroLeague'in 31. haftasında Anadolu Efes ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. Temsilcimiz 85-65'lik sonuçla rahat bir galibiyet aldı.
Anadolu Efes, THY EuroLeague'de ilk 4 yolunda büyük önem taşıyan maçta hata yapmadı. Lacivert-beyazlılar 31. haftada ağırladığı Yunan ekibi Panathinaikos'u 85-65 mağlup etti.
Efes bu sonuçla son 10 maçta 9'uncu, toplamda ise 20'nci galibiyetine imza attı.
SKOR DAĞILIMI
1. PERİYOT: Anadolu Efes 24 - 21 Panathinaikos
İLK DEVRE: Anadolu Efes 43 - 33 Panathinaikos
3. PERİYOT: Anadolu Efes 60 - 49 Panathinaikos
MAÇ SONUCU: Anadolu Efes 85 - 65 Panathinaikos
ERGİN ATAMAN'SIZ KAZANDI
Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, Bayern Münih maçının sonunda hakemlere verdiği tepki nedeniyle 1 maç men cezası almıştı. Tecrübeli coach Panathinaikos karşısında benchteki yerini alamadı. Maçı tribünden takip eden Ataman'ın yerine yardımcı antrenör Yakup Sekizkök takımı yönetti.
MAÇIN ÖZETİ
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