Hatay Büyükşehir Belediyespor 77-72 Spartak Moskova (MAÇ SONUCU)
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında Spartak Moskova'yı 77-72 mağlup etti.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu müsabakasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, Spartak Moskova'yı 77-72'lik skorla mağlup etti. Moskova ekibi bu skora rağmen tur atladı.
SALON: Antakya
HAKEMLER: Thomas Kerisit (xx), Kresimir Katic (xx), Ori Shalhavi (xx)
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jordin Canada (xxx) 15, İdil Türk (xx), Kübra İmren Siyahdemir (xx) 3, Derin Yaya (xx) 3, Özge Yavaş (xxx) 23, Gizem Başaran (xx) 2, Alexis Prince (xxx) 11, Astou Ndour (xxx) 20
SPARTAK MOSKOVA: Severa Nuritdinova (xxx) 6, Ksenia Sharova (xx), Anastasiia Kamarova (xxx) 8, Polina Fedorova (xx) 4, Repnikova (xxx) 3, Anastasiia Zotkina (xx), Peyton Williams (xxx) 12, Daria Lgnatova (xxx) 13, Kseniia Levchenko (xxx) 26
1'İNCİ PERİYOT: 13-16
İLK YARI: 35-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-53
Kaynak: DHA
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