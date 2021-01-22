22 Ocak 2021, Cuma

BASKETBOL

Hatay Büyükşehir Belediyespor 77-72 Spartak Moskova (MAÇ SONUCU)

Hatay Spartak Moskova'yı mağlup etti!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 22.01.2021

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu maçında sahasında 'yı 77-72 mağlup etti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu müsabakasında , 'yı 77-72'lik skorla mağlup etti. Moskova ekibi bu skora rağmen tur atladı.

SALON: Antakya
HAKEMLER: Thomas Kerisit (xx), Kresimir Katic (xx), Ori Shalhavi (xx)
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jordin Canada (xxx) 15, İdil Türk (xx), Kübra İmren Siyahdemir (xx) 3, Derin Yaya (xx) 3, Özge Yavaş (xxx) 23, Gizem Başaran (xx) 2, Alexis Prince (xxx) 11, Astou Ndour (xxx) 20
SPARTAK MOSKOVA: Severa Nuritdinova (xxx) 6, Ksenia Sharova (xx), Anastasiia Kamarova (xxx) 8, Polina Fedorova (xx) 4, Repnikova (xxx) 3, Anastasiia Zotkina (xx), Peyton Williams (xxx) 12, Daria Lgnatova (xxx) 13, Kseniia Levchenko (xxx) 26
1'İNCİ PERİYOT: 13-16
İLK YARI: 35-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-53



Kaynak: DHA
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