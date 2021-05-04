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BASKETBOL

Anadolu Efes Real Madrid maçı CANLI

Anadolu Efes - Real Madrid | CANLI
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 Giriş Tarihi: 04.05.2021

THY EuroLeague play-off serisi beşinci maçında ile karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz maçı kazanırsa adını 'a yazdıracak. Anadolu - maçının canlı skorunu haberimizde bulabilirsiniz.

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Play-off turu beşinci maçında ile kozlarını paylaşıyor. Temsilcimiz, 2-0 öne geçtiği seride malesef üstünlüğünü koruyamamış ve durum 2-2'ye gelmişti. Play-off etabının son maçında Anadolu , bu maçı kazanması halinde adını 'a yazdıracak. Anadolu Efes - maçının canlı skoru aspor.com.tr'de...

CANLI SKOR

1. PERİYOT: Anadolu Efes 13 - 12 Real

ANADOLU EFES - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:45'te başlayan Anadolu Efes - Real Madrid beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

AVRUPA ARENASINDA 725. MAÇ

arenasındaki 725. maçına çıkan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 724 karşılaşmada 412 galibiyet ve 312 yenilgi aldı. -02 sezonundan itibaren katıldığı 'de ise 477. maçına çıkan temsilcimiz, bu kupada bugüne kadar oynadığı 476 karşılaşmada 255 galibiyet ve 221 yenilgi elde etti.

ÜSTÜNLÜK MADRID'DE

Anadolu Efes ile Real Madrid, Avrupa kupalarında bugüne kadar 38 kez karşılaşırken, temsilcimiz 12 galibiyet ve 26 mağlubiyet elde etti. 2 ekip arasında organizasyonlarında oynanan 2 maçta takımımız 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague'de 2 takım arasında oynanan 36 karşılaşmada Efes, 11 galibiyet ve 25 mağlubiyet elde etti.

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