16 Mart 2021, Salı

BASKETBOL

Maccabi Tel Aviv Anadolu Efes maçı CANLI

Maccabi - A. Efes | CANLI
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 Giriş Tarihi: 16.03.2021

THY EuroLeague'in 23. hafta erteleme maçında ile karşı karşıya geliyor. - Anadolu Efes maçının canlı skorunu haberimizde bulabilirsiniz.

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 23. hafta erteleme mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. - Anadolu Efes maçının canlı skoru aspor.com.tr'de...

CANLI SKOR

1. PERİYOT: Maccabi Tel Aviv 17 - 22 Anadolu Efes

2. PERİYOT: Maccabi Tel Aviv 19 - 25 Anadolu Efes

MACCABI - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:30'da başlayan Maccabi - Anadolu Efes maçı 'ten canlı yayınlanıyor.

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