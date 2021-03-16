16 Mart 2021, Salı
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Maccabi Tel Aviv Anadolu Efes maçı CANLI
THY EuroLeague'in 23. hafta erteleme maçında Maccabi Tel Aviv ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Maccabi - Anadolu Efes maçının canlı skorunu haberimizde bulabilirsiniz.
THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 23. hafta erteleme mücadelesinde Maccabi Tel Aviv ile Anadolu Efes kozlarını paylaşıyor. Maccabi - Anadolu Efes maçının canlı skoru aspor.com.tr'de...
CANLI SKOR
1. PERİYOT: Maccabi Tel Aviv 17 - 22 Anadolu Efes
2. PERİYOT: Maccabi Tel Aviv 19 - 25 Anadolu Efes
MACCABI - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 20:30'da başlayan Maccabi - Anadolu Efes maçı beIN Sports HD 3'ten canlı yayınlanıyor.
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