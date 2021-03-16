THY EuroLeague'in 23. hafta erteleme maçında Maccabi Tel Aviv ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Temsilcimiz mücadeleyi 66-90'lık üstünlükle tamamladı. İşte detaylar.... İşte detaylar...

THY EuroLeague erteleme maçında temsilcimiz Anadolu Efes, İsrail'de Maccabi Tel Aviv'e konuk oldu. Mücadele Anadolu Efes'in 90-66'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

1. periyot Anadolu Efes'in 22-15'lik üstünlüğü ile sona ererken, 2. periyot yine Anadolu Efes'in 47-31'lik galibiyeti ile sonuçlandı. 3. periyotta vites yükselten temsilcimiz bu çeyrekten de 71-47'lik üstünlükle ayrıldı ve mücadele, Anadolu EFes'in 66-90'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla Anadolu Efes THY EuroLeague'de 2. sırada kendine yer buldu.

SKOR DAĞILIMI

1. PERİYOT: Maccabi Tel Aviv 17 - 22 Anadolu Efes

2. PERİYOT: Maccabi Tel Aviv 31 - 47 Anadolu Efes

3. PERİYOT: Maccabi Tel Aviv 47 - 71 Anadolu Efes

4. PERİYOT: Maccabi Tel Aviv 66 - 90 Anadolu Efes

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