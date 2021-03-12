12 Mart 2021, Cuma

BASKETBOL

Anadolu Efes 89 - 62 Zalgiris (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A. Efes farklı kazandı!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 Giriş Tarihi: 12.03.2021

THY EuroLeague'de 29. hafta maçında temsilcimiz , 'nın takımını 89-62'lik skorla mağlup etmeyi başardı. İşte karşılaşmaya dair detaylar...

Basketbolda THY 'nin 29. haftasında , konuk ettiği temsilcisi 'i 27 sayı farkla 89-62 yenerek üst üste 7. galibiyetini aldı.

Bir maçı eksik ev sahibi takım, bu sonuçla 18. galibiyetini elde etti. Litvanya ekibi ise 14. kez mağlup oldu.

Mücadeleye takım halinde oyunun iki yönünde iyi bir başlangıç yapan Anadolu Efes, ilk çeyreği 26-12 önde bitirdi.

Anadolu Efes, Zalgiris karşısında ikinci periyoda üç sayılık basketlerle başladı. Micic ve Larkin'le etkili olan ev sahibi, 15. dakikayı 20 sayı farkla geçti: 38-18. Rakibine kolay şansı vermeyen Anadolu Efes, ribauntlarda da üstün bir performans sergiledi. Lacivert-beyazlılar, Larkin'in son saniyede kaydettiği üç sayılık basketle devreyi 49-28 üstün tamamladı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, final periyoduna 28 sayılık (76-48) farkla önde gitti.

Son çeyrekte farkı koruyan Anadolu Efes, maçı da 89-62 kazandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Ilija Belosevic (Sırbistan), Spiros Gkontas (Yunanistan)

Anadolu Efes: Micic 17, Beaubois 12, Simon 11, Moerman 4, Sertaç Şanlı 12, Larkin 18, Singleton 8, Doğuş Balbay, Anderson 7, Dunston

Zalgiris: Walkup 15, Jokubaitis 7, Grigonis 14, Hayes 2, Lauvergne 6, Lekavicius, Jankunas 3, Geben 2, Rubit 13, Vasturia, Lukosiunas

1. Periyot: 26-12

Devre: 49-28

3. Periyot: 76-48

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