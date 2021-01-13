13 Ocak 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Son dakika: Dzanan Musa Anadolu Efes'te!

NBA'in yıldızı Anadolu Efes'te!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 Giriş Tarihi: 13.01.2021

'in yıldız oyuncularından ile sözleşme imzaladığını açıkladı. İşte detaylar...

geçtiğimiz iki sezonu 'de geçiren şutör gard - kısa forvet transferini açıkladı. 21 yaşındaki Bosnalı oyuncu 2.5 yıl boyunca Anadolu Efes forması giyecek.

Boşnak guard geçtiğimiz sezon NBA'de, 12.3 dakika ortalama süreyle sahada kalarak 40 maçta 4.3 sayı ortalaması kaydetti. 'de ise 19.5 sayı ve 8.4 ribaund ortalaması yakalamıştı.

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