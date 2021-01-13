Anadolu Efes NBA'in yıldız oyuncularından Dzanan Musa ile sözleşme imzaladığını açıkladı. İşte detaylar...

Anadolu Efes geçtiğimiz iki sezonu NBA'de geçiren şutör gard - kısa forvet Dzanan Musa transferini açıkladı. 21 yaşındaki Bosnalı oyuncu 2.5 yıl boyunca Anadolu Efes forması giyecek.

Boşnak guard geçtiğimiz sezon NBA'de, 12.3 dakika ortalama süreyle sahada kalarak 40 maçta 4.3 sayı ortalaması kaydetti. G League'de ise 19.5 sayı ve 8.4 ribaund ortalaması yakalamıştı.

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