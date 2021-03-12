12 Mart 2021, Cuma

BASKETBOL

Anadolu Efes Zalgiris maçı CANLI

A. Efes - Zalgiris | CANLI
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 Giriş Tarihi: 12.03.2021

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz , 29. hafta maçında 'nın takımını konuk ediyor. Zorlu karşılaşma 'nda oynanıyor. Mücadelenin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

Lacivert-beyazlı ekip, THY EuroLeague'de iyi başlayamadığı sezonda son 12 müsabakanın 10'unu kazanarak çıkış yakaladı. Bir maçı eksik olan , 17 galibiyet, 10 mağlubiyetle haftaya 5. sırada girdi. ise 15 galibiyet, 13 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında 'da oynanan maçı Zalgiris 89-73 kazanmıştı.

CANLI SKOR

1. PERİYOT: Anadolu Efes 26 - 12 Zalgiris

2. PERİYOT: Anadolu Efes 49 - 28 Zalgiris

AVRUPA'DA 714. RANDEVU

Anadolu Efes, Zalgiris karşılaşmasıyla kupalarında 714. maçına çıkıyor.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 713 karşılaşmada 405 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 'nde ise 466. maçını yapıyor. Lacivert-beyazlı ekip, kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 465 karşılaşmada 248 galibiyet aldı, 217 kez salondan mağlup ayrıldı.

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