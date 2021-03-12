THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, 29. hafta maçında Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk ediyor. Zorlu karşılaşma Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanıyor. Mücadelenin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

Lacivert-beyazlı ekip, THY EuroLeague'de iyi başlayamadığı sezonda son 12 müsabakanın 10'unu kazanarak çıkış yakaladı. Bir maçı eksik olan Anadolu Efes, 17 galibiyet, 10 mağlubiyetle haftaya 5. sırada girdi. Zalgiris ise 15 galibiyet, 13 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Litvanya'da oynanan maçı Zalgiris 89-73 kazanmıştı.

CANLI SKOR

1. PERİYOT: Anadolu Efes 26 - 12 Zalgiris

2. PERİYOT: Anadolu Efes 49 - 28 Zalgiris

AVRUPA'DA 714. RANDEVU

Anadolu Efes, Zalgiris karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 714. maçına çıkıyor.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 713 karşılaşmada 405 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 466. maçını yapıyor. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 465 karşılaşmada 248 galibiyet aldı, 217 kez salondan mağlup ayrıldı.

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