13 Ocak 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Anadolu Efes Avrupa kupalarındaki 706. sınavında!

Anadolu Efes 706. sınavında!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 13.01.2021

'nin () 20. haftasında temsilcimiz Anadolu , ekibi 'yi konuk edecek. Efes, bu karşılaşmayla birlikte Avrupa kupalarındaki 706. maçına çıkmış olacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında oynadığı 705 karşılaşmada 398 galibiyet ve 307 yenilgi yaşadı.

Anadolu , 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı 'nde ise 458. maçını yarın oynayacak. Lacivert-beyazlı takım, bu kupada bugüne kadar oynadığı 457 karşılaşmada 241 galibiyet ve 216 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Yarınki rakibi ile Avrupa kupalarında altı kez karşılaşan , THY Avrupa Ligi'nde oynadığı bu maçlarda dört galibiyet elde etti. Lacivert-beyazlı ekip, rakibine 2 kez de mağlup oldu.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında Moskova'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 105-77 kazanmıştı.

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