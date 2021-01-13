Anadolu Efes Avrupa kupalarındaki 706. sınavında!
THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 20. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Rus ekibi Khimki'yi konuk edecek. Efes, bu karşılaşmayla birlikte Avrupa kupalarındaki 706. maçına çıkmış olacak.
Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında oynadığı 705 karşılaşmada 398 galibiyet ve 307 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 458. maçını yarın oynayacak. Lacivert-beyazlı takım, bu kupada bugüne kadar oynadığı 457 karşılaşmada 241 galibiyet ve 216 yenilgiyle sahadan ayrıldı.
Yarınki rakibi Khimki ile Avrupa kupalarında altı kez karşılaşan Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde oynadığı bu maçlarda dört galibiyet elde etti. Lacivert-beyazlı ekip, rakibine 2 kez de mağlup oldu.
İki ekip arasında ligin ilk yarısında Moskova'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 105-77 kazanmıştı.
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