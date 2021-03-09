Brindisi - Pınar Karşıyaka | CANLI
FIBA Şampiyonlar Ligi Play Off Turu I Grubu’na evinde Tofaş’ı 78-70 yenerek liderlik koltuğunda başlayan Pınar Karşıyaka, İtalya deplasmanında Happy Casa Brindisi’ye konuk oluyor. Mücadeleyi A Spor'dan izleyebilirsiniz.
FIBA Şampiyonlar Ligi Play Off Turu I Grubu'nda Pınar Karşıyaka, İtalya deplasmanında Happy Casa Brindisi'ye konuk oluyor. Mücadeleyi A Spor'dan izleyebilirsiniz.
Brindisi kentindeki Elio Pentassuglia Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 22.30'da başladı. İtalyan ekibi ilk hafta Hapoel Unet-Credit Holon'a mağlup olarak Play Off'a başladı. Gruptaki diğer sınavda Tofaş, Holon'u ağırlayacak. Çift devreli maçlar sonucunda grupta puan tablosunda ilk 2 sırayı elde edecek takımların 8'li Final'e kalacağı grupta Karşıyaka deplasmanda kazanıp avantajı eline geçirmeye çalışacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dualı, ayetli, anlamlı uzun ve kısa Miraç Kandili mesajları! Miraç Kandili ne zaman? Bugün kandil mi?
- Gençlerbirliği - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Asvel - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde yasak kalktı? Corona virüsü risk haritası...
- Bitcoin kaç TL oldu? 5 Mart 2021 Bitcoin fiyatı...
- Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig