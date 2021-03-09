FIBA Şampiyonlar Ligi Play Off Turu I Grubu'nda Pınar Karşıyaka, İtalya deplasmanında Happy Casa Brindisi'ye konuk oluyor. Mücadeleyi A Spor'dan izleyebilirsiniz.

Brindisi kentindeki Elio Pentassuglia Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 22.30'da başladı. İtalyan ekibi ilk hafta Hapoel Unet-Credit Holon'a mağlup olarak Play Off'a başladı. Gruptaki diğer sınavda Tofaş, Holon'u ağırlayacak. Çift devreli maçlar sonucunda grupta puan tablosunda ilk 2 sırayı elde edecek takımların 8'li Final'e kalacağı grupta Karşıyaka deplasmanda kazanıp avantajı eline geçirmeye çalışacak.

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