09 Mart 2021, Salı

BASKETBOL

Brindisi - Pınar Karşıyaka | CANLI

Brindisi - Pınar Karşıyaka | CANLI
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 09.03.2021

’na evinde ’ı 78-70 yenerek liderlik koltuğunda başlayan Pınar , deplasmanında ’ye konuk oluyor. Mücadeleyi 'dan izleyebilirsiniz.

'nda Pınar , deplasmanında 'ye konuk oluyor. Mücadeleyi 'dan izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

kentindeki 'nda oynanacak karşılaşma saat 22.30'da başladı. ekibi ilk hafta -Credit 'a mağlup olarak Play Off'a başladı. Gruptaki diğer sınavda , Holon'u ağırlayacak. Çift devreli maçlar sonucunda grupta puan tablosunda ilk 2 sırayı elde edecek takımların 8'li Final'e kalacağı grupta Karşıyaka deplasmanda kazanıp avantajı eline geçirmeye çalışacak.

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