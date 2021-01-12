12 Ocak 2021, Salı

BASKETBOL

Hidayet Türkoğlu TBF başkanlığı görevine devam ettiğini açıkladı!

Hidayet Türkoğlu 'devam' dedi!
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.01.2021

() Başkanı 'nun görevden ayrılacağı iddiaları sonrasında flaş bir açıklama geldi. Hidayet Türkoğlu görevlerine devam ettiğini bildirdi.

Türkoğlu, hakkında çıkan haberlerle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Büyük gururla sürdürdüğüm Başdanışmanlığı ve Türk basketboluna hizmet etmek üzere seçilerek icra ettiğim Başkanlığı görevlerimi tüm bilgim, birikimim ve vizyonumla sürdürmeye devam ediyorum. Yeni dönemde yapılacak seçimlere hazırlanan isimlerin, kalitesiz derme çatma yalan haberlerle değil, basketbolun geleceğine yönelik vizyon ve iş planlarıyla kampanya yürütmelerini dilerim. Camiamıza yakışacak yöntemin bu olduğuna inanıyorum."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
F.Bahçe Beko'da Covid-19 vakası! F.Bahçe Beko'da Covid-19 vakası!
NBA'de 2 maça corona virüsü engeli NBA'de 2 maça corona virüsü engeli
Bogdanovic'e sakatlık şoku! Kırık tespit edildi Bogdanovic'e sakatlık şoku! Kırık tespit edildi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör