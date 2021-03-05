05 Mart 2021, Cuma

BASKETBOL

Asvel - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

Asvel - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 Giriş Tarihi: 05.03.2021

THY Euroleague'in 28. hafta maçında ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Asvel - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

, THY 'nin 28. haftasında deplasmanda temsilcisi ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Asvel - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ASVEL - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

'da Astroballe Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak. Mücadele beIN Sports Haber'de canlı yayınlanacak.

mağlubiyetinin ardından AX Armani Exchange Milan'ı 100-92 yenen sarı-lacivertliler, ligdeki galibiyet sayısını 16'ya yükseltti. Geride kalan maçlarda 11 de yenilgi alan Fenerbahçe Beko, puan cetvelinin 8'inci sırasında bulunuyor. Avrupa Ligi'nde 12 galibiyet, 15 yenilgisi bulunan Asvel ise 12. basamakta yer alıyor. Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 81-59 kazanmıştı.

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