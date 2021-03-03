Son dakika spor haberi: Houston Rockets eski yıldızı James Harden'ın formasını emekli edecek!
NBA ekiplerinden Houston Rockets, eski yıldızı James Harden'ın 13 numaralı formasını emekli etme kararı aldı. Kulüp sahibi Tilman Fertitta, sezon başında Brooklyn Nets'e takas edilen Harden'ın her zaman bir Rockets taraftarı olarak kalacağını belirtti.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Houston Rockets, eski oyuncusu James Harden'ın 13 numaralı formasını emekliye ayıracak.
Kulüp sahibi Tilman Fertitta, ABD basınına yaptığı açıklamada, sezon başında Brooklyn Nets'e takas edilen Harden'ın her zaman bir Rockets taraftarı olarak kalacağını belirtti.
31 yaşındaki all-star oyuncunun unutulmaz bir performans sergilediğini kaydeden Fertitta, "Elbette onun formasını emekli edeceğiz. Sekiz yıl boyunca kulübe getirdiği başarılar gerçekten olağanüstü." ifadelerini kullandı.
Ligde 8 kez all-star seçilen ve 3 defa sayı kralı olan Harden, ocak ayında Brooklyn Nets'e transfer olmuştu.
ABD'li oyun kurucu, Houston Rockets'ta forması emekli edilen 7. basketbolcu olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!
- Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 196 personel alımı yapıyor! GİB iş başvurusu nasıl yapılır? Başvuru koşulları ne? GİB kontenjanı...
- BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor?
- Halı saha ve yüzme havuzları açıldı mı? Halı sahalar hangi illerde açıldı? İstanbul'da halı sahalar kapalı mı? Açıklandı!
- Düğün ve nikahlar nasıl olacak? Düğün salonları açılacak mı? Nikahlarda kaç kişi olacak?
- Sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye risk haritası açıklandı!
- Sağlık Bakanlığı risk haritası açıklandı! Kafe ve restoranlar açılacak mı? Kafeler kaça kadar açık olacak?