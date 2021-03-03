03 Mart 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Houston Rockets eski yıldızı James Harden'ın formasını emekli edecek!

Rockets Harden'ın formasını emekli edecek
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 03.03.2021

ekiplerinden , eski yıldızı 'ın 13 numaralı formasını emekli etme kararı aldı. Kulüp sahibi Tilman Fertitta, sezon başında 'e takas edilen Harden'ın her zaman bir taraftarı olarak kalacağını belirtti.

() ekibi , eski oyuncusu 'ın 13 numaralı formasını emekliye ayıracak.

Kulüp sahibi Tilman Fertitta, basınına yaptığı açıklamada, sezon başında 'e takas edilen Harden'ın her zaman bir taraftarı olarak kalacağını belirtti.

31 yaşındaki all-star oyuncunun unutulmaz bir performans sergilediğini kaydeden Fertitta, "Elbette onun formasını emekli edeceğiz. Sekiz yıl boyunca kulübe getirdiği başarılar gerçekten olağanüstü." ifadelerini kullandı.

Ligde 8 kez all-star seçilen ve 3 defa sayı kralı olan Harden, ocak ayında Brooklyn Nets'e transfer olmuştu.

ABD'li oyun kurucu, Houston Rockets'ta forması emekli edilen 7. basketbolcu olacak.

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