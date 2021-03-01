Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Los Angeles Lakers, Golden State Warriors'u 117-91 mağlup etti.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Dört maçlık mağlubiyet serisinin ardından Trail Blazers galibiyetiyle moral bulan Lakers maça hızlı başladı ve ilk periyotu 41-21 önde kapadı. Staples Center'da oynanan müsabaka boyunca üstünlüğünü koruyan Los Angeles ekibi Golden State Warriors'u 117-91 yendi.

Lakers'ta Kyle Kuzma 12 sayı, 11 ribaunt ile double double yaparken LeBron 19, Alex Caruso ve Markieff Morris 13'er sayı üretti.

Warriors'ta, Eric Paschall 18 ve Stephen Curry 16 sayı buldu.

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