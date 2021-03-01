01 Mart 2021, Pazartesi

BASKETBOL

Los Angeles Lakers 117-91 Golden State Warriors (MAÇ SONUCU-ÖZET)

LeBron James'li Lakers rahat kazandı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 01.03.2021

NBA'de gecenin maçında , 'u 117-91 mağlup etti. 'ın yıldız ismi James 19 sayı ile maçı tamamladı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon , 'u 117-91 mağlup etti.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Dört maçlık mağlubiyet serisinin ardından galibiyetiyle moral bulan maça hızlı başladı ve ilk periyotu 41-21 önde kapadı. 'da oynanan müsabaka boyunca üstünlüğünü koruyan ekibi Golden State 'u 117-91 yendi.

Lakers'ta 12 sayı, 11 ribaunt ile double double yaparken 19, ve 13'er sayı üretti.

Warriors'ta, 18 ve 16 sayı buldu.

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