Anadolu Efes 99-83 Valencia (MAÇ SONUCU - ÖZET)
THY EuroLeague'in 27. haftasında Anadolu Efes ile Valencia Basket karşı karşıya geldi. Temsilcimiz baştan sona üstün oynadığı maçta İspanyol ekibini 99-83 mağlup etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes, sahasında İspanya ekibi Valencia Basket'i 99-83 mağlup etti.
Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 16. galibiyetini aldı. Valencia ise 13. mağlubiyetini yaşadı.
Karşılaşmaya iyi başlayan Valencia Basket, çeyreğin ilk bölümünde dış atışlarda etkili oldu. İspanya temsilcisi, Dubljevic'in sayılarıyla 6. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 6-16. Kalan bölümde Anadolu Efes, Larkin'in sorumluluk almasıyla ve Sertaç Şanlı'nın kazandırdığı sayılarla toparlanmasına rağmen ilk periyot Valencia'nın 23-18 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci çeyreğin başında 7-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 12. dakikada öne geçti: 25-23. Valencia'ya üstünlük kurduğu bu periyotta 3 sayı çizgisinin gerisinden 6 isabet bulan lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 46-40 üstün gitti.
Üçüncü periyotta Valencia, Derrick Williams ile etkili oldu. Anadolu Efes ise Simon'un dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle skor üretti. Lacivert-beyazlılar, Sertaç Şanlı'nın bitime 1 saniye kala 3 sayı çizgisinin gerisinden kazandırdığı sayılarla farkı çift hanelere çıkardı ve son çeyreğe 68-58 önde girdi.
Dördüncü çeyrekte Beaubois ve Larkin'in hücumda verdiği önemli katkıyla farkı açan Anadolu Efes, karşılaşmadan 99-83 galip ayrıldı.
ANADOLU EFES: Larkin 15, Micic 16, Simon 14, Singleton 7, Dunston,Beaubois 19, Sertaç Şanlı 20, Moerman 7, Anderson 1
VALENCIA BASKET: Van Rossom 8, Sastre 8, Williams 13, Kalinic 3,Dubljevic 15, Marinkovic, Prepelic 13, Puerto 5, Labeyrie 2, Tobey 12,Hermannsson 4
SKOR DAĞILIMI
1. PERİYOT: Anadolu Efes 18 - 23 Valencia
2. PERİYOT: Anadolu Efes 46 - 40 Valencia
3. PERİYOT: Anadolu Efes 68 - 58 Valencia
MAÇ SONUCU: Anadolu Efes 99 - 83 Valencia
SERTAÇ'TAN KARİYER REKORU!
Karşılaşmada 20 sayı, 2 ribaund, 2 asist, 3 top çalma ve 26 verimlilik puanı ile kariyer rekoru kıran Sertaç Şanlı, maçın en değerli oyuncusu seçildi.MAÇ ÖZETİ:
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