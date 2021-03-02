02 Mart 2021, Salı

BASKETBOL

Anadolu Efes 99-83 Valencia (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A. Efes ezdi geçti!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 Giriş Tarihi: 02.03.2021

THY 'in 27. haftasında ile Basket karşı karşıya geldi. Temsilcimiz baştan sona üstün oynadığı maçta ekibini 99-83 mağlup etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında , sahasında ekibi Basket'i 99-83 mağlup etti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 16. galibiyetini aldı. ise 13. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya iyi başlayan , çeyreğin ilk bölümünde dış atışlarda etkili oldu. İspanya temsilcisi, Dubljevic'in sayılarıyla 6. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 6-16. Kalan bölümde Anadolu Efes, 'in sorumluluk almasıyla ve 'nın kazandırdığı sayılarla toparlanmasına rağmen ilk periyot Valencia'nın 23-18 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyreğin başında 7-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 12. dakikada öne geçti: 25-23. Valencia'ya üstünlük kurduğu bu periyotta 3 sayı çizgisinin gerisinden 6 isabet bulan lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 46-40 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Valencia, ile etkili oldu. Anadolu Efes ise 'un dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle skor üretti. Lacivert-beyazlılar, Şanlı'nın bitime 1 saniye kala 3 sayı çizgisinin gerisinden kazandırdığı sayılarla farkı çift hanelere çıkardı ve son çeyreğe 68-58 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte ve Larkin'in hücumda verdiği önemli katkıyla farkı açan Anadolu Efes, karşılaşmadan 99-83 galip ayrıldı.

ANADOLU EFES: Larkin 15, Micic 16, Simon 14, Singleton 7, Dunston,Beaubois 19, Sertaç Şanlı 20, Moerman 7, Anderson 1

VALENCIA BASKET: Van Rossom 8, Sastre 8, Williams 13, Kalinic 3,Dubljevic 15, Marinkovic, Prepelic 13, Puerto 5, Labeyrie 2, Tobey 12,Hermannsson 4

SKOR DAĞILIMI

1. PERİYOT: Anadolu Efes 18 - 23 Valencia

2. PERİYOT: Anadolu Efes 46 - 40 Valencia

3. PERİYOT: Anadolu Efes 68 - 58 Valencia

MAÇ SONUCU: Anadolu Efes 99 - 83 Valencia

SERTAÇ'TAN KARİYER REKORU!

Karşılaşmada 20 sayı, 2 ribaund, 2 asist, 3 top çalma ve 26 verimlilik puanı ile kariyer rekoru kıran Sertaç Şanlı, maçın en değerli oyuncusu seçildi.

MAÇ ÖZETİ:
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