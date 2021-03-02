02 Mart 2021, Salı

BASKETBOL

Anadolu Efes-Valencia Basket maçı sonrası Ergin Ataman: Maç çok baş başa geçti

Ataman: Maç çok baş başa geçti
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.03.2021

THY EuroLeague'in (Avrupa Ligi) 27. haftasında temsilcimiz , sahasında Basket'i 99-83 mağlup etti. Maçın ardından konuşan başantrenör , "Maçın sonunda farklı bir sonuç oluşmuş olabilir ama maç çok başa baş geçti." dedi.

Ataman, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Maçın sonunda farklı bir sonuç oluşmuş olabilir ama maç çok başa baş geçti. Bizim için çok önemli bir maçtı. çok tehlikeli bir takım. Çok iyi ve rakip için çok farklı bir basketbol oynuyorlar." dedi.

Rakip takımın uzun oyuncuları Dubljevic ve Tobey'in üç sayı çizgisi dışında da etkili olabildiğine dikkati çeken Ataman "Kalinic'in içeriden oynayabildiği bir takım. Bizim için onları durdurmak zor bir işti ama üçüncü çeyreğin ortasına doğru bunu başardık. İkinci yarıya kötü başladıktan sonra, mola aldık ve stratejimizi değiştirdik. Savunmada bazı eşleşmeleri ve stratejimizi değiştirdik, bunda da başarılı olduk. Hücumda ise belki 18 üç sayılık basket bularak kulüp rekorunu kırdık ama daha fazlasını da bulabilirdik." diye konuştu.

Maçın ilk yarısında boş atışları kaçırdıklarını vurgulayan Ataman "Yine de bu atışları bulmak önemliydi. Topu iyi paylaştık, şutları da Beaubois ve Simon ile sokmaya başlayınca özgüvenimiz yerine geldi ve maçı kazandık. Şimdi perşembe günü CSKA Moskova'ya karşı oynayacağımız maç için hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

A. Efes ezdi geçti! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
A. Efes ezdi geçti! A. Efes ezdi geçti!
A Milli Takım'ın sıralaması belli oldu! A Milli Takım'ın sıralaması belli oldu!
Kobe'nin LeBron'a hediyesine tarihi ücret! Kobe'nin LeBron'a hediyesine tarihi ücret!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör