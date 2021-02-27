THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko'yu 106-74 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Ataman, "Maçı ilk çeyrekte kazandık" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, "Maçı ilk çeyrekte kazandık. Karşılaşmaya çok iyi başladık. Topu çok iyi paylaştık. Hücumda çok iyiydik. İlk 5 dakikada savunmamız çok iyiydi. Rakibimize sayı şansı tanımadık. İlk çeyrekte mental gücü ele geçirmek çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

İkinci çeyrekte bir ara oyundan düştüklerini ancak çabuk toparlandıklarını aktaran deneyimli başantrenör, "3. çeyreği maçın başındaki gibi oynadık. Maçta 14 üçlümüz vardı. Hücumda çok iyiydik. Çok önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Ergin Ataman, karşılaşmada kaydettiği 37 sayıyla galibiyette başrol oynayan ve THY Avrupa Ligi'nde kariyer rekoru kıran Sırp oyuncu Vasilije Micic ile ilgili, "Micic'in performansı sıra dışıydı. Micic, bugün zirveye çıktı. Hiçbir zaman tek bir oyuncuyu performansından dolayı kutlamam. Önemli olan takım içinde maç maç bu tarz formda oyuncuları bulabilmek. Micic'i hep eleştiriyorum kötü oynadığı zaman. Bugün burada sizlerin önünde kutluyorum. Bunu hak etti." değerlendirmesinde bulundu.

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