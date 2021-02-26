26 Şubat 2021, Cuma

BASKETBOL

Son dakika: Fenerbahçe Beko'da 1 kişinin corona virüsü test sonucu pozitif çıktı

Fenerbahçe'de corona şoku!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 Giriş Tarihi: 26.02.2021

Son dakika spor haberleri: 'da maçı öncesi 1 sporcunun corona virüsü test sonucu pozitif çıktı.

EuroLeague'de bu akşam sahasında ile karşılaşacak olan 'da, bir corona virüsü vakasına rastlandı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan bir kişinin dün yapılan Covid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır.

Test sonucu pozitif olan kişi dışındaki oyuncularımızın, teknik ekibimizin ve personelimizin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bugün uygulanan Covid-19 testlerinde ise tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.

Test sonucu pozitif olan kişinin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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