Son dakika: Fenerbahçe Beko'da 1 kişinin corona virüsü test sonucu pozitif çıktı
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Beko'da Anadolu Efes maçı öncesi 1 sporcunun corona virüsü test sonucu pozitif çıktı.
EuroLeague'de bu akşam sahasında Anadolu Efes ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Beko'da, bir corona virüsü vakasına rastlandı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan bir kişinin dün yapılan Covid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır.
Test sonucu pozitif olan kişi dışındaki oyuncularımızın, teknik ekibimizin ve personelimizin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bugün uygulanan Covid-19 testlerinde ise tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.
Test sonucu pozitif olan kişinin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
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