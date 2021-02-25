25 Şubat 2021, Perşembe

BASKETBOL

Cedi Osman'lı Cleveland Cavaliers Houston Rockets'ı devirdi! (NBA'de günün sonuçları)

Cedi Osman'lı Cleveland Houston'ı yendi
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 25.02.2021

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu 'ın formasını giydiği , sahasında 'ı 112-96 yenerek bu sezonki 12. galibiyetini alırken, Cedi 7 sayı, 8 ribaund ve 2 asistle galibiyete katkıda bulundu.

NBA'de normal sezon 9 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu 'ın takımı , 'da karşılaştığı 'ı 112-96'lık skorla yendi ve üst üste 2., toplamda da 12. galibiyetini elde etti. Cedi mücadelede 21 dakika süre aldı ve 7 sayı, 8 ribaund ve 2 asistle tamamladı. Cleveland'da 26 sayı, 18 ribaund ve 23 sayı, 3 asist ile galibiyete katkıda bulundu. Bu sezonki 19. mağlubiyetini alan Houston'da ise 20 sayı, 3 asist, ve da 17'şer sayı ile mücadeleyi tamamladı.
NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Indiana Pacers: 107 - : 111
Cleveland Cavaliers: 112 - Houston Rockets: 96
: 127 - : 112
: 116 - : 108
Chicago Bulls: 133 - Minnesota Timberwolves: 126
Oklahoma City Thunder: 102 - San Antonio Spurs: 99
New Orleans Pelicans: 128 - Detroit Pistons: 118
Phoenix Suns: 121 - Charlotte Hornets: 124
Utah Jazz: 114 - Los Angeles Lakers: 89

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