Cedi Osman'lı Cleveland Cavaliers Houston Rockets'ı devirdi! (NBA'de günün sonuçları)
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Houston Rockets'ı 112-96 yenerek bu sezonki 12. galibiyetini alırken, Cedi 7 sayı, 8 ribaund ve 2 asistle galibiyete katkıda bulundu.
NBA'de normal sezon 9 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, Rocket Mortgage Fieldhouse'da karşılaştığı Houston Rockets'ı 112-96'lık skorla yendi ve üst üste 2., toplamda da 12. galibiyetini elde etti. Cedi mücadelede 21 dakika süre aldı ve 7 sayı, 8 ribaund ve 2 asistle tamamladı. Cleveland'da Jarrett Allen 26 sayı, 18 ribaund ve Colin Sexton 23 sayı, 3 asist ile galibiyete katkıda bulundu. Bu sezonki 19. mağlubiyetini alan Houston'da ise John Wall 20 sayı, 3 asist, Victor Oladipo ve Eric Gordon da 17'şer sayı ile mücadeleyi tamamladı.
NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:
Indiana Pacers: 107 - Golden State Warriors: 111
Cleveland Cavaliers: 112 - Houston Rockets: 96
Atlanta Hawks: 127 - Boston Celtics: 112
Miami Heat: 116 - Toronto Raptors: 108
Chicago Bulls: 133 - Minnesota Timberwolves: 126
Oklahoma City Thunder: 102 - San Antonio Spurs: 99
New Orleans Pelicans: 128 - Detroit Pistons: 118
Phoenix Suns: 121 - Charlotte Hornets: 124
Utah Jazz: 114 - Los Angeles Lakers: 89
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