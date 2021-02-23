Pau Gasol Barcelona'ya döndü!

THY EuroLeague ekiplerinden Barcelona, uzun yıllardır NBA'de forma giyen İspanyol basketbolcu Pau Gasol'ü transfer ettiğini açıkladı.

Liga ACB ve THY Euroleague ekibi Barcelona, İspanyol uzun Pau Gasol'ü kadrosuna kattığını duyurdu.

1999-2001 yılları arasında da Barcelona forması giyen Gasol, NBA'de Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, San Antonio Spurs, Milwaukee Bucks ve Portland Trail Blazers formalarını terletti.

NBA'de başarılı bir performans sergileyen 40 yaşındaki basketbolcu Lakers ile 2 şampiyonluk yaşarken, 6 kez All-Star seçilme başarısını gösterdi.





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