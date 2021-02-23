23 Şubat 2021, Salı

BASKETBOL

Pau Gasol Barcelona'ya döndü!

Pau Gasol Barcelona'ya döndü!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 23.02.2021

THY EuroLeague ekiplerinden , uzun yıllardır 'de forma giyen İspanyol basketbolcu 'ü transfer ettiğini açıkladı.

ve THY Euroleague ekibi , İspanyol uzun 'ü kadrosuna kattığını duyurdu.

1999-2001 yılları arasında da Barcelona forması giyen Gasol, 'de , Los Angeles , , , ve formalarını terletti.

NBA'de başarılı bir performans sergileyen 40 yaşındaki basketbolcu Lakers ile 2 şampiyonluk yaşarken, 6 kez All-Star seçilme başarısını gösterdi.


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