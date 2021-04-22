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BASKETBOL

Anadolu Efes Real Madrid maçı CANLI

Anadolu Efes - Real Madrid | CANLI
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 Giriş Tarihi: 22.04.2021

THY EuroLeague play-off maçında temsilcimiz ile karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes - maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Play-off mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. Anadolu Efes - maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ANADOLU EFES - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayan Anadolu Efes - Real Madrid maçı 'den canlı yayınlanıyor.

CANLI SKOR

1. PERİYOT: Anadolu Efes 22 - 13 Real Madrid

2. PERİYOT: Anadolu Efes 44 - 32 Real Madrid

3. PERİYOT: Anadolu Efes 44 - 32 Real Madrid

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki takımın daha önce karşı karşıya geldiği 33 mücadelenin 23'ünü kazanırken 10'unu ise Anadolu Efes kazandı.

İki takım arasında bu sezon oynanan karşılaşmaların ilkinde Real Madrid, 'da Anadolu Efes'i 65-73 mağlup etmişti. Ligin ikinci yarısında 'da oynanan mücadeleyi ise temsilcimiz Anadolu Efes 83-108'lik skor ile kazanmıştı.

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