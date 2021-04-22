THY EuroLeague play-off maçında temsilcimiz Anadolu Efes ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes - Real Madrid maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Play-off mücadelesinde Anadolu Efes ile Real Madrid kozlarını paylaşıyor. Anadolu Efes - Real Madrid maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ANADOLU EFES - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayan Anadolu Efes - Real Madrid maçı beIN Sports 3'den canlı yayınlanıyor.

CANLI SKOR

1. PERİYOT: Anadolu Efes 22 - 13 Real Madrid

2. PERİYOT: Anadolu Efes 44 - 32 Real Madrid

3. PERİYOT: Anadolu Efes 44 - 32 Real Madrid

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki takımın daha önce karşı karşıya geldiği 33 mücadelenin 23'ünü İspanyol ekibi kazanırken 10'unu ise Anadolu Efes kazandı.

İki takım arasında bu sezon oynanan karşılaşmaların ilkinde Real Madrid, İstanbul'da Anadolu Efes'i 65-73 mağlup etmişti. Ligin ikinci yarısında İspanya'da oynanan mücadeleyi ise temsilcimiz Anadolu Efes 83-108'lik skor ile kazanmıştı.

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