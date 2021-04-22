Anadolu Efes Real Madrid maçı CANLI
THY EuroLeague play-off maçında temsilcimiz Anadolu Efes ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes - Real Madrid maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Play-off mücadelesinde Anadolu Efes ile Real Madrid kozlarını paylaşıyor. Anadolu Efes - Real Madrid maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
ANADOLU EFES - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 20:00'de başlayan Anadolu Efes - Real Madrid maçı beIN Sports 3'den canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR
1. PERİYOT: Anadolu Efes 22 - 13 Real Madrid
2. PERİYOT: Anadolu Efes 44 - 32 Real Madrid
3. PERİYOT: Anadolu Efes 44 - 32 Real Madrid
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
İki takımın daha önce karşı karşıya geldiği 33 mücadelenin 23'ünü İspanyol ekibi kazanırken 10'unu ise Anadolu Efes kazandı.
İki takım arasında bu sezon oynanan karşılaşmaların ilkinde Real Madrid, İstanbul'da Anadolu Efes'i 65-73 mağlup etmişti. Ligin ikinci yarısında İspanya'da oynanan mücadeleyi ise temsilcimiz Anadolu Efes 83-108'lik skor ile kazanmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Derbi heyecanı! Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölümde neler yaşandı?
- Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Esat Delihasan kimdir? Kaç yaşında neden öldü?
- Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig