19 Şubat 2021, Cuma

BASKETBOL

NBA All-Star'da ilk 5'ler belli oldu!

NBA All-Star'da ilk 5'ler belli oldu!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 Giriş Tarihi: 19.02.2021

NBA All-Star maçının Doğu ve Batı konferanslarında yer alacak ilk 5 belli oldu.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 7 Mart'ta 'nin Atlanta kentindeki State Farm Arena'da düzenlenecek gösteri karşılaşmasında sahaya çıkacak takımların kaptanları ve ilk 5'leri belirlendi.

Taraftarlar, basketbolcular ve basın mensuplarının oyları sonucu Doğu Konferansı'nda , Batı Konferansı'nda ise , kaptan seçildi.

All-Star karşılaşmasında 3. kez boy gösterecek ve , kariyerlerinde ilk defa ilk 5'e girdi.

2021 NBA All-Star maçının ilk 5'leri şöyle:

Doğu Konferansı: Kevin Durant (), (), (Philadelphia 76ers), Bradley Beal (), (Brooklyn Nets)

Batı Konferansı: LeBron James (), (), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Stephen Curry (Golden State Warriors), Luka Doncic (Dallas Mavericks)


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