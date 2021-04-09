09 Nisan 2021, Cuma

BASKETBOL

Olimpia Milano - Anadolu Efes | CANLI

Olimpia Milano - Anadolu Efes | CANLI
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 Giriş Tarihi: 09.04.2021

THY EuroLeague'de ekibi 'ya konuk oluyor. Mücadelenin canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

THY EuroLeague'de normal sezon tamamlanıyor. Temsilcimiz 3. sırada bitirmeyi garantilediği sezonun son maçında ile İtalya'da karşılaşıyor.

Günün sonuçlarına göre EuroLeague'deki iki temsilcimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun play-off turunda eşleşme ihtimali de bulunuyor.

- Anadolu Efes maçının skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

CANLI SKOR

Olimpia Milano 29-19 Anadolu Efes

Olimpia Milano 49-39 Anadolu Efes

Olimpia Milano 78-56 Anadolu Efes (3. periyot oynanıyor)

Normal sezonda play-off'a kalmayı geçtiğimiz haftalarda garantileyen Anadolu Efes, 22 galibiyet ve 11 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor. temsilcisi ise 20 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa Ligi'nde oynadığı son 12 maçın 11'inden galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta Anadolu Efes, rakibine 72-69 mağlup olmuştu.

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