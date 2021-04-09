Olimpia Milano - Anadolu Efes | CANLI
THY EuroLeague'de Anadolu Efes, İtalyan ekibi Olimpia Milano'ya konuk oluyor. Mücadelenin canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.
THY EuroLeague'de normal sezon tamamlanıyor. Temsilcimiz Anadolu Efes 3. sırada bitirmeyi garantilediği sezonun son maçında Olimpia Milano ile İtalya'da karşılaşıyor.
Günün sonuçlarına göre EuroLeague'deki iki temsilcimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun play-off turunda eşleşme ihtimali de bulunuyor.
Olimpia Milano - Anadolu Efes maçının skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...
CANLI SKOR
Olimpia Milano 29-19 Anadolu Efes
Olimpia Milano 49-39 Anadolu Efes
Olimpia Milano 78-56 Anadolu Efes (3. periyot oynanıyor)
Normal sezonda play-off'a kalmayı geçtiğimiz haftalarda garantileyen Anadolu Efes, 22 galibiyet ve 11 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor. İtalyan temsilcisi ise 20 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor.
Lacivert-beyazlı takım, Avrupa Ligi'nde oynadığı son 12 maçın 11'inden galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta Anadolu Efes, rakibine 72-69 mağlup olmuştu.
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