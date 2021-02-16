16 Şubat 2021, Salı
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EuroLeague'de ertelenen Maccabi Tel Aviv-Anadolu Efes maçının tarihi belli oldu!
THY EuroLeague'de (Avrupa Ligi) yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ertelenen maçların oynanacağı tarihler açıklandı.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Anadolu Efes, 23. haftanın erteleme maçında 16 Mart Salı günü TSİ 20.30'da deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak.
Rusya temsilcisi Zenit, 5. haftadan ertelenen müsabakada 22 Şubat Pazartesi TSİ 20.00'de İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımını konuk edecek.
Litvanya ekibi Zalgiris ise 24. haftanın erteleme maçında 23 Şubat Salı TSİ 21.00'de Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts'i ağırlayacak.
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