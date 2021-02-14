Utah Jazz 112-94 Miami Heat (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz ile Miami Heat karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 112-94 kazandı ve üst üste 7. galibiyetini aldı.
NBA'e 5 maçla devam edildi. Heat'i 18 sayı farkla yenen Batı Konferansı lideri Utah Jazz, üst üste 7, bu sezon 22. galibiyetini elde etti.
Jazz'da Donovan Mitchell 26 sayı, 3 ribaunt, 2 asitle galibiyetin mimarı olurken, Bojan Bogdanovic 19 sayı, Rudy Gobert ise 16 sayı, 12 ribauntluk katkı sağladı.
Konuk ekipte Kendrick Nunn'un 23, Jimmy Butler ve Max Strus'un 15'er sayılık performansları mağlubiyeti önleyemedi.
FURKANLI 76ERS, ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ KAYBETTİ
Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 2 sayı, 2 ribauntla oynadığı maçta Phoenix Suns'a 120-111 yenildi.
Suns'ta Davin Booker 36 sayıyla oynarken, Chris Paul 18 sayı, 10 asistle "double double" yaptı.
76ers'ta Joel Embiid 35 sayı, 8 ribaunt, Tobias Harris ve Ben Simmons 18'er sayıyla maçı tamamladı.
Sonuçlar
Phoenix Suns-Philadelphia 76ers: 120-111
Atlanta Hawks-Indiana Pacers: 113-125
New York Knicks-Houston Rockets: 121-99
Golden State Warriors-Brooklyn Nets: 117-134
Utah Jazz-Miami Heat: 112-94
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