09 Şubat 2021, Salı

BASKETBOL

Büyükçekmece Basketbol 83-94 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Anadolu Efes deplasmanda kazandı
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.02.2021

'nin 21'inci  haftasında , deplasmanda 'u 94-83 mağlup ederek bu sezonki 21. galibiyetini aldı.

'nin 21'inci haftasında , deplasmanda 'u 94-83 mağlup etti. Anadolu Efes 21'inci galibiyetini elde etti.

SALON: Gazanfer Bilge

HAKEMLER: , ,

BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: 17, 2, 9, 13, 17, 19, 6, , Bekir Sabri Karlı

ANADOLU EFES: Beaubois 12, Singleton 19, Ahmet Buğrahan Tuncer 13,Anderson 14, Dunston 12, Micic 13, Sertaç Şanlı 7, Erten Gazi 3, Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir 1

1. PERİYOT: 19-21
DEVRE: 36-45
3. PERİYOT: 60-72



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Lakers Thunder'ı uzatmada yendi! Lakers Thunder'ı uzatmada yendi!
Cedi'li Cavaliers evinde mağlup! Cedi'li Cavaliers evinde mağlup!
Fenerbahçe Beko durdurulamıyor! Özeti izleyin Fenerbahçe Beko durdurulamıyor! (Özeti izleyin)
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör