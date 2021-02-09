Büyükçekmece Basketbol 83-94 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 21'inci haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 94-83 mağlup ederek bu sezonki 21. galibiyetini aldı.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 21'inci haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 94-83 mağlup etti. Anadolu Efes 21'inci galibiyetini elde etti.
SALON: Gazanfer Bilge
HAKEMLER: Özlem Yalman, Ziya Özorhon, Hüseyin Çelik
BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Gabriel 17, Anderson 2, Ömer Utku Al 9, Klobucar 13, Oliver 17, Eldridge 19, Mert Celep 6, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Bekir Sabri Karlı
ANADOLU EFES: Beaubois 12, Singleton 19, Ahmet Buğrahan Tuncer 13,Anderson 14, Dunston 12, Micic 13, Sertaç Şanlı 7, Erten Gazi 3, Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir 1
1. PERİYOT: 19-21
DEVRE: 36-45
3. PERİYOT: 60-72
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