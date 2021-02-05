05 Şubat 2021, Cuma

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko - Zenit maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko - Zenit maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 Giriş Tarihi: 05.02.2021

THY Euroleague'in 24. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Zenit maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Takımı, 'nin 24. haftasında yarın temsilcisi 'i konuk edecek. 'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma öncesinde tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Zenit maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO - ZENIT MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Zenit maçı 20:45'te beIN Sports Haber'de canlı yayınlanacak.

THY Avrupa Ligi'nde çıktığı son 8 müsabakayı kazanan Fenerbahçe Beko, Zenit'i de mağlup ederek galibiyet serisini 9 maça çıkarmak istiyor. Organizasyonda bu sezon yaptığı maçlarda 13 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya averajla 8. sırada girdi.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yaptığı maçların 13'ünü kazanan ve 8'ini kaybeden Zenit ise 6. basamakta yer alıyor. Rusya ekibinin 2 karşılaşması, yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rusya'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 73-65 kazanmıştı.

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