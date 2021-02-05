A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı
FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın İsveç ve Hırvatistan müsabakaları aday kadrosu belli oldu.
İstanbul'un ev sahipliğinde Covid-19 pandemisi nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda ay-yıldızlılar, 20 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'de İsveç ve 22 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Milliler'in aday kadrosunda şu isimler yer aldı:
"Ege Arar (Aliğa Petkim Spor), Sertaç Şanlı, A.Buğrahan Tuncer, Deshane Davis Larkin (Anadolu Efes), Şehmus Hazer, Alperen Şengün, Furkan Haltalı, Sadık Emir Kabaca (Beşiktaş JK Icrypex), Berk Demir, Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Hüseyin Göksenin Köksal, Yiğit Arslan (Galatasaray), J.Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka), Berkan Durmaz, Berk İbrahim Uğurlu (Tofaş), Samet Geyik (Türk Telekom)"
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