05 Şubat 2021, Cuma

BASKETBOL

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı

12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 05.02.2021

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden ’nın İsveç ve Hırvatistan müsabakaları aday kadrosu belli oldu.

İstanbul'un ev sahipliğinde Covid-19 pandemisi nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda ay-yıldızlılar, 20 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'de İsveç ve 22 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Milliler'in aday kadrosunda şu isimler yer aldı:
" (), , A.Buğrahan Tuncer, (), , , , (), , (), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Hüseyin Göksenin Köksal, Yiğit Arslan (Galatasaray), J.Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka), Berkan Durmaz, Berk İbrahim Uğurlu (Tofaş), Samet Geyik (Türk Telekom)"


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