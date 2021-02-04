04 Şubat 2021, Perşembe

BASKETBOL

Litvanya 55-67 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Potanın Perileri'nden güzel kapanış!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 04.02.2021

son maçında , ile karşılaştı. Mücadeleyi 'Potanın Perileri' 67-55 kazandı. Millilerimizin, Avrupa Şampiyonası'na katılıp katılmayacağı cumartesi günü belli olacak.

karşısında müsabakaya Olcay Çakır Turgut, Asena Yalçın, Pelin Derya Bilgiç, Tuğçe Canıtez ve Kuanitra Holingsvorth beşiyle başlayan milliler, rakibi karşısında mücadelenin ilk yarısını 33-29 önde tamamladı.

'nda; Pelin Derya Bilgiç 12, Olcay Çakır Turgut 11 ve Gizem Yavuz ile Alperi Onar 10'ar sayıyla oynadı. Litvanya'da ise Kamile Nacickaite 17 ve Giedre Labuckiene 15 sayı kaydetti.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Mehmet Fatih Öztürk, TBF CEO'su Ömer Onan, TBF Genel Sekreteri Emin Balcı, TBF yönetim kurulu üyeleri ve TBF yetkilileri takip etti.

6 Şubat Cumartesi günü oynanacak müsabakaların ardından en iyi 5 grubun ikincisi belli olacak.

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