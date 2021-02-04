Litvanya 55-67 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Litvanya karşısında müsabakaya Olcay Çakır Turgut, Asena Yalçın, Pelin Derya Bilgiç, Tuğçe Canıtez ve Kuanitra Holingsvorth beşiyle başlayan milliler, rakibi karşısında mücadelenin ilk yarısını 33-29 önde tamamladı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda; Pelin Derya Bilgiç 12, Olcay Çakır Turgut 11 ve Gizem Yavuz ile Alperi Onar 10'ar sayıyla oynadı. Litvanya'da ise Kamile Nacickaite 17 ve Giedre Labuckiene 15 sayı kaydetti.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Mehmet Fatih Öztürk, TBF CEO'su Ömer Onan, TBF Genel Sekreteri Emin Balcı, TBF yönetim kurulu üyeleri ve TBF yetkilileri takip etti.

6 Şubat Cumartesi günü oynanacak müsabakaların ardından en iyi 5 grubun ikincisi belli olacak.

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