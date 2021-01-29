FIBA Avrupa Kupası| Beşiktaş Icrypex 71-74 Balkan Basket (MAÇ SONUCU-ÖZET)
FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu'nun İstanbul'daki organizasyonunda Beşiktaş Icrypex Balkan Basket'e 74-71 mağlup olarak Avrupa defterini kapattı.
Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu'nun İstanbul'daki organizasyonunda Bulgaristan temsilcisi Balkan Basket, gruptaki üçüncü maçında Beşiktaş Icrypex'i 74-71 yendi.
Bulgaristan ekibi, grubu 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ile tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Siyah-beyazlılar ise 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ile Avrupa kupalarına veda etti.
Karşılaşmanın ilk çeyreğinde oyunda üstünlüğü eline alan Beşiktaş Icrypex, 8. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 5-17. Farkı koruyan siyah-beyazlılar, Balkan Basket önünde birinci periyodu 21-9 üstün kapattı.
İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle geçilirken, periyodun büyük bölümünde farkın tek hanelere inmesine izin vermeyen Beşiktaş Icrypex, 14. dakikayı 27-16 önde geçti. İki takımın da çok sayıda top kaybı yaptığı çeyrekte siyah-beyazlılar üstünlüğünü sürdürdü ve soyunma odasına 37-27 üstün girdi.
İkinci yarıya pota altında Alperen Şengün ve Furkan Haltalı ile iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş Icrypex, 26. dakikayı 47-39 önde bitirdi. Top kayıpları yapan Balkan Basket karşısında hızlı hücumlarla skor üreten siyah-beyazlılar, Berry II'ın üç sayılık basketiyle 28. dakikayı 55-42 üstün geçti. Uzun oyuncularıyla basketler bulan Bulgaristan ekibi, 29. dakikada farkı 7 sayıya düşürdü: 48-55. Beşiktaş, Egehan Arna'nın turnikesiyle final periyoduna 57-48 önde gitti.
Son çeyreğe Balkan Basket, boyalı alandan bulduğu basketlerle 5-0'lık seriyle başladı: 53-57. Savunmada Beşiktaş Icrypex'i durduran Bulgaristan ekibi, 35. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 59-61. Faul hakkını dolduran rakibi karşısında Alperen Şengün ile serbest atış çizgisinden sayılar kaydeden siyah-beyazlılar, son 3 dakikaya 66-61 önde girdi. Balkan Basket, Chambers'in pota altından bulduğu basketle 29. dakikada maça dengeyi getirdi: 68-68. Serbest atış çizgisine giden Beşiktaş'ta Sadık Emir Kabaca 2'de 1 yaparken Beşiktaş, bitime 38 saniye kala yeniden öne geçti: 68-69. Bulgaristan takımı, Chambers'in bitime 23 saniye kala bulduğu üç sayılık basketle üstünlüğü yeniden eline aldı: 71-69. Müsabakada son bölüm oldukça çekişmeli geçerken, üstünlüğünü koruyan Balkan Basket, maçı 74-71 kazandı.
Öte yandan, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmayı tribünden takip etti.
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