26 Ocak 2021, Salı

BASKETBOL

Maccabi Tel Aviv-Anadolu Efes maçı ertelendi

Maccabi Tel Aviv-Anadolu Efes maçı ertelendi
BASKETBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 Giriş Tarihi: 26.01.2021

'nde Perşembe günü oynanması planlanan - maçı ertelendi. Yeni tip corona virüsü önlemleri kapsamında hükümetinin aldığı uçuş kısıtlamaları nedeniyle karşılaşmanın ileri bir tarihe alındığı açıklandı.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni tip corona virüsü önlemleri çerçevesinde hükümetinin aldığı uçuş kısıtlamaları nedeniyle karşılaşmanın başka bir tarihe ertelendiği kaydedildi.

Pandemi dönemi uygulanan protokollere göre ligde her maç en fazla üç kez ertelenebiliyor.

yetkilileri, iki kulübün temsilcileriyle yapacakları görüşmenin ardından karşılaşmanın oynanacağı tarihi ve yeri belirleyecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv | CANLI Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv | CANLI
Anadolu Efes rahat kazandı! Anadolu Efes rahat kazandı!
LeBron James'ten muhteşem performans! LeBron James'ten muhteşem performans!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör