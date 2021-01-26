THY Avrupa Ligi'nde Perşembe günü oynanması planlanan Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçı ertelendi. Yeni tip corona virüsü önlemleri kapsamında İsrail hükümetinin aldığı uçuş kısıtlamaları nedeniyle karşılaşmanın ileri bir tarihe alındığı açıklandı.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni tip corona virüsü önlemleri çerçevesinde İsrail hükümetinin aldığı uçuş kısıtlamaları nedeniyle karşılaşmanın başka bir tarihe ertelendiği kaydedildi.

Pandemi dönemi uygulanan protokollere göre ligde her maç en fazla üç kez ertelenebiliyor.

THY Avrupa Ligi yetkilileri, iki kulübün temsilcileriyle yapacakları görüşmenin ardından karşılaşmanın oynanacağı tarihi ve yeri belirleyecek.

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