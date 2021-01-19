19 Ocak 2021, Salı

BASKETBOL

Brooklyn Nets 125 - 123 Milwaukee Bucks | MAÇ SONUCU

Nefesleri kesen maçta Brooklyn Nets kazandı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 19.01.2021

'ın yeni takımı , nefesleri kesen maçta 'ı 125-123 mağlup etti. Mücadelede 41 dakika sahada kalan Harden 34 sayı 12 asist ile oynadı.

'de heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde, 'ın yeni takımı , 'nun formasını giydiği ile 'da karşı karşıya geldi. Nets, Milwaukee Bucks'ı 125-123 mağlup etmeyi başardı. Mücadelede 41 dakika sahada kalan Harden 34 sayı 12 asist ile oynadı.

1.Periyot

Brooklyn 28
Milwaukee 34

2. Petiyot

Brooklyn 57
Milwaukee 56

3. Periyot

Brooklyn 94
Milwaukee 89

4. Periyot

Brooklyn 125
Milwaukee 123

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