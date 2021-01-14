15 Ocak 2021, Cuma

BASKETBOL

Ergin Ataman'dan Sertaç Şanlı'ya büyük övgü!

Ataman'dan Sertaç Şanlı'ya büyük övgü!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 14.01.2021

Başantrenörü , 99-60 kazandıkları maçının ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, 19 sayıyla maçın en skorer ismi olan 'ya ayrı bir parantez açarak, "Sertaç Şanlı uzun zaman sonra organizasyonda maçın adamı seçilen ilk Türk oldu. Bu da galibiyet kadar değerli bizim için." diye konuştu.

'nin 20. haftasında konuk ettiği temsilcisi 'yi 99-60 yenen 'te başantrenör , sonradan oyuna dahil olan oyuncularının da katkısıyla iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi.

'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Ataman, "Khimki'de ilk çeyrekte çok aktif bir rol aldı. Shved onların kilit oyuncusu. Daha sonra onu durdurmak için 'ı oyuna aldık. Onu tutmaya çalıştık. Durdurmayı da başardık. Tempoyu da bulduk." ifadelerini kullandı.

SERTAÇ ŞANLI'YI ÖVDÜ

İkinci çeyrekte topu iyi çevirdiklerini vurgulayan Ataman, "Sonradan oyuna dahil olan oyuncularımız iyi katkı verdi. Güzel bir galibiyet aldık. uzun zaman sonra organizasyonda maçın adamı seçilen ilk Türk oldu. Bu da galibiyet kadar değerli bizim için." diye konuştu.

Khimki Başantrenörü ise Anadolu Efes'i galibiyetinden dolayı tebrik ederek, "Yeterince hızlı değildik. Ribauntlarda da iyi değildik. Ribauntlarda bize üstünlük sağladılar. Bu da maçı kaybetmemizdeki en büyük nedendi." şeklinde görüş belirtti.

Anadolu Efes 99-60 Khimki | ÖZET İZLE



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