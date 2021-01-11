ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Müsabakayı Anadolu Efes 90-80 kazandı ve namağlup liderliğini sürdürdü.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında Anadolu Efes, kendi sahasında Galatasaray'ı 90-80 mağlup etti. Bir maç eksiği bulunan lacivert beyazlılar, ligdeki 15'inci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Erşan Kartal, Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin

Anadolu Efes: Micic 20, Beaubois 15, Tolga Geçim 4, Moerman 12, Sertaç Şanlı 7, Larkin 6, Yiğitcan Saybir 3, Doğuş Balbay 3, Buğrahan Tuncer 8, Anderson 8, Dunston 4

Galatasaray: Trice 14, Yiğit Arslan 21, Jefferson 7, Göksenin Köksal 3, Marei 13, Hunter 9, Motum 8, Caner Erdeniz 3, Eray Aydoğan 2

1. Periyot: 24-18

Devre: 49-40

3. Periyot: 76-54

Beş faulle çıkan: 39.29 Hunter (Galatasaray)

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