Anadolu Efes 90-80 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Müsabakayı Anadolu Efes 90-80 kazandı ve namağlup liderliğini sürdürdü.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında Anadolu Efes, kendi sahasında Galatasaray'ı 90-80 mağlup etti. Bir maç eksiği bulunan lacivert beyazlılar, ligdeki 15'inci maçından da galibiyetle ayrıldı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Erşan Kartal, Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin
Anadolu Efes: Micic 20, Beaubois 15, Tolga Geçim 4, Moerman 12, Sertaç Şanlı 7, Larkin 6, Yiğitcan Saybir 3, Doğuş Balbay 3, Buğrahan Tuncer 8, Anderson 8, Dunston 4
Galatasaray: Trice 14, Yiğit Arslan 21, Jefferson 7, Göksenin Köksal 3, Marei 13, Hunter 9, Motum 8, Caner Erdeniz 3, Eray Aydoğan 2
1. Periyot: 24-18
Devre: 49-40
3. Periyot: 76-54
Beş faulle çıkan: 39.29 Hunter (Galatasaray)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları