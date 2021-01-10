10 Ocak 2021, Pazar

BASKETBOL

LaMelo Ball NBA tarihine geçti

LaMelo Ball NBA tarihine geçti
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 10.01.2021

(NBA) ekiplerinden Charlotte forması giyen 19 yaşındaki basketbolcu LaMelo Ball, karşısındaki 22 sayı, 12 ribaunt, 11 asistlik performansıyla NBA tarihinde tirple-double yapan en genç oyuncu oldu.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Charlotte , sahasında oynadığı mücadelesini 113-105 kazanarak üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Hornets'ın 2020 NBA draftında 3. sıradan seçtiği LaMelo Ball, oyuna sonradan dahil oldu ve 22 sayı, 12 ribaunt, 11 asistle kariyerinin ilk "triple-double"ına imza attı.

19 yaş, 140 günlük LaMelo Ball, 'u (19 yaş, 317 gün) geçerek 3 istatistikte çift hanelere ulaşan en genç NBA oyuncusu unvanını aldı.

P.J. Washington 22 sayı, 7 ribaunt, 6 blok, de 23 sayı, 4 top çalmayla Hornets'ın galibiyetine önemli rol oynadı.

Hawks cephesinde 21 sayı, 5 ribaunt, 4 top çalma, 20 sayı, 8 ribaunt ve 15 sayı, 10 asist üretti.

Cedi, Bucks'a karşı 9 sayıyla oynadı

Sakatlığı bulunan yıldız oyuncusu 'dan yoksun sahaya çıkan Milwaukee , 'ı 100-90 mağlup etti.

Ev sahibi Bucks'ı galibiyete, 27 sayı, 6 asist, 5 ribaunt üreten Khris Middleton ve 17 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan Bobby Portis taşıdı.

Cavaliers'ta Andre Drummond'ın 26 sayı, 24 ribaunt ve Damyean Dotson'ın 21 sayı, 8 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Maça ilk 5'te başlayan Cedi Osman ise 9 sayı, 5 ribaunt, 2 asistle mücadele etti.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Denver Nuggets: 103-115

Indiana Pacers-Phoenix Suns: 117-125

Washington Wizards-Miami Heat: 124-128

-Atlanta Hawks: 113-105

-Cleveland Cavaliers: 100-90

Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 122-125 (uzatmada)

Dallas Mavericks-Orlando Magic: 112-98

Sacramento Kings-Portland Trail Blazers: 99-125



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