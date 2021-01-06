06 Ocak 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Los Angeles Lakers serisini sürdürdü (NBA'de günün sonuçları)

Lakers kazanmaya devam ediyor
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 06.01.2021

'nde (NBA) , 'i 94-92 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Son şampiyon , deplasmanda 'i 94-92 yendi.

Üst üste 4. galibiyetini elde eden Lakers'ta 26 sayı, 11 ribaunt, ise 26 sayı, 10 ribaunt ile "double double" yaptı.

Sezonun 5. mağlubiyetini yaşayan Grizzlies'te , ve 13'er sayıyla oynadı.

Spurs 4 maç sonra kazandı

NBA'de son 4 maçını kaybeden San Antonio , deplasmanda Los Angeles 'ı 116-113 yenerek kötü gidişi durdurdu.

Spurs'te 27 sayıyla takımın en skorer ismi olurken, Dejounte Murray 21, 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Clippers'ta 'ın 30 sayı, 10 asist ve Nicolas Batum'un 21 sayı, 9 ribauntluk performansları mağlubiyeti engelleyemedi.

Sonuçlar

Brooklyn Nets-Utah Jazz: 130-96

Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 92-94

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 123-116

-: 113-116

Portland Trail Blazers-Chicago Bulls: 108-111



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