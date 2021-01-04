04 Ocak 2021, Pazartesi

BASKETBOL

Stephen Curry rekor üstüne rekor kırdı! 62 sayı...

Curry'nin gecesi! Rekor üstüne rekor...
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 Giriş Tarihi: 04.01.2021

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State , yıldız oyuncusu 'nin kariyer rekoru kırdığı maçta Portland 'ı 137-122 yendi. İşte detaylar...

NBA'e 8 maçla devam edildi. , 'ın sahasında 'ı 137-122 yendiği karşılaşmada 62 sayı kaydederek tarihe geçen performanslardan birine imza attı. Daha önce 2013'teki bir maçta 'e karşı 54 sayı atan Curry, kariyer rekorunu da kırmış oldu.

Üçüncü galibiyetini alan Warriors'ta 21, 17 sayı buldu.

Trail Blazers'ta 'ın 32, CJ McCollum'un 28 sayısı sezonun üçüncü yenilgisini önleyemedi.

LAKERS'TAN ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET

Son şampiyon , deplasmanında 108-94 kazandı.

Art arda 3. olmak üzere 5. galibiyetini alan 'ta 22 sayı, 13 ribaunt, 8 asistle mücadele etti. 17, Montrezl Harrell 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Sezonun 4. mağlubiyetini yaşayan Grizzlies'ta Kyle Anderson 18, Jonas Valanciunas ve Tyus Jones 14'er sayı kaydetti.

TOPLU SONUÇLAR

Detroit Pistons-Boston Celtics: 120-122

Brooklyn Nets-Washington Wizards: 122-123

Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 94-108

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 109-124

San Antonio Spurs-Utah Jazz: 109-130

Chicago Bulls-Dallas Mavericks: 118-108

Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 107-112

-: 137-122



Kaynak: AA
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