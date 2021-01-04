Stephen Curry rekor üstüne rekor kırdı! 62 sayı...
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin kariyer rekoru kırdığı maçta Portland Trail Blazers'ı 137-122 yendi. İşte detaylar...
NBA'e 8 maçla devam edildi. Stephen Curry, Warriors'ın sahasında Trail Blazers'ı 137-122 yendiği karşılaşmada 62 sayı kaydederek tarihe geçen performanslardan birine imza attı. Daha önce 2013'teki bir maçta New York Knicks'e karşı 54 sayı atan Curry, kariyer rekorunu da kırmış oldu.
Üçüncü galibiyetini alan Warriors'ta Andrew Wiggins 21, Kelly Oubre Jr 17 sayı buldu.
Trail Blazers'ta Damian Lillard'ın 32, CJ McCollum'un 28 sayısı sezonun üçüncü yenilgisini önleyemedi.
LAKERS'TAN ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET
Son şampiyon Los Angeles Lakers, Memphis Grizzlies deplasmanında 108-94 kazandı.
Art arda 3. olmak üzere 5. galibiyetini alan Lakers'ta LeBron James 22 sayı, 13 ribaunt, 8 asistle mücadele etti. Anthony Davis 17, Montrezl Harrell 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Sezonun 4. mağlubiyetini yaşayan Grizzlies'ta Kyle Anderson 18, Jonas Valanciunas ve Tyus Jones 14'er sayı kaydetti.
TOPLU SONUÇLAR
Detroit Pistons-Boston Celtics: 120-122
Brooklyn Nets-Washington Wizards: 122-123
Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 94-108
Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 109-124
San Antonio Spurs-Utah Jazz: 109-130
Chicago Bulls-Dallas Mavericks: 118-108
Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 107-112
Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 137-122
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