04 Ocak 2021, Pazartesi

BASKETBOL

NBA efsanelerinden Paul Westphal yaşamını yitirdi

NBA efsanesi hayatını kaybetti
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 03.01.2021

Amerikan Basketbol Ligi () ekiplerinde 'ın efsane isimlerinden Paul Westphal, kanser nedeniyle 70 yaşında hayatını kaybetti.

'in internet sitesinden yapılan açıklamada, bir süredir kanser tedavisi gören Westphal'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

1974 yılında ile şampiyonluk yaşayan ABD'li guard, 1975-1980 yılları arasında forması giymişti.

Daha sonra başantrenörlük yaptığı Phoenix Suns'ı 1993'te ilk kez NBA finallerine taşıyan Westphal, 2019'da basketbolda efsaneleşmiş oyuncu, hakem, antrenör ve diğer önemli kişilerden oluşan 'ne () girmişti.


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