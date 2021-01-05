06 Ocak 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Gaziantep Basketbol 60-68 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Anadolu Efes namağlup yola devam ediyor!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 05.01.2021

'nin 9. haftasından ertelenen maçta , deplasmanda Basketbol'u 68-60 yendi.

Basketbol: 60 - : 68

Salon: Şahinbey

Hakemler: Aytuğ Etki, Can Mavisu, Serhat Büker

Empera Halı Gaziantep: İsmail Cem Ulusoy 8, Orhan Aydın Haciyeva, Jaiteh 19, Simpson, Tomas 2, Lemar 15, Kelly 12, Muhammed Doğan Şenli 4, Metehan Akyel

Anadolu Efes: Singleton 7, Doğuş Balbay, Micic 27, Dunston 15, Simon 2, Beaubois 11, Yiğitcan Saybir 2, Tolga Geçim, Sertaç Şanlı, Ahmet Buğrahan Tuncer 4

1. Periyot: 9-18

Devre: 24-35

3. Periyot: 43-48


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