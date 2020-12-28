28 Aralık 2020, Pazartesi

BASKETBOL

Dallas Mavericks Los Angeles Clippers'a ilk yarıda 50 sayı fark attı

NBA'de yeni rekor! İlk yarıda...
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 Giriş Tarihi: 28.12.2020

'de , karşısında ilk devreyi 77-27 önde kapatarak rakibine 50 fark attı. Bu sonucun ardından NBA tarihinde yeni bir rekor ortaya çıktı.

'de , deplasmanda ile karşı karşıya gelirken bu karşılaşma, görülmemiş bir ilk yarı skoruna sahne oldu. Dallas Mavericks, karşılaşmada ilk yarıyı 77-27'lik skorla önde tamamladı. Yakalanan 50 sayılık fark, NBA tarihinde bir devrede elde edilen en yüksek fark oldu.

Dallas Mavericks'in 50 sayı farkla kırdığı rekor, daha önce Golden State Warriors'a aitti. Warriors, 1991'de karşısında ilk yarıyı 47 sayı farkla 88-41 önde tamamlamıştı. Karşılaşmadan da Warriors, 153-91'lik skorla galip ayrılmıştı.

Dallas Mavericks, NBA'de bu sezon ilk iki maçından galibiyet çıkaramazken ilk iç saha maçına çıkan Clippers ise 2'de 2 ile bu maça gelmişti. Kawhi Leonard'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemediği Clippers, ilk yarıda görülmemiş bir skorla karşı karşıya kaldı. Dallas'ta Luka Doncic, ilk yarıda 18 sayıyla takımını taşıyan isim oldu.

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