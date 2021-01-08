09 Ocak 2021, Cumartesi

BASKETBOL

ASVEL 80-102 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Anadolu Efes ASVEL'i farklı geçti! Özeti izleyin
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 Giriş Tarihi: 08.01.2021

THY 'in (Avrupa Ligi) 18. haftasında , deplasmanda ile karşılaştı. Mücadeleyi temsilcimiz 80-102 kazandı.

THY 'in (Avrupa Ligi) 18. haftasında , deplasmanda ile karşılaştı. Mücadeleyi temsilcimiz 80-102 kazandı.

İlk çeyrek sonucu: ASVEL 15-29 Anadolu Efes

İkinci çeyrek sonucu: ASVEL 34-54 Anadolu Efes

Üçüncü çeyrek sonucu: ASVEL 59-82 Anadolu Efes

Bu sonuçla Anadolu Efes ligde 9. galibiyetine ulaşırken, ASVEL ise 12. yenilgisini aldı.

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