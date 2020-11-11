THY Euroleague'de 8. hafta heyecanı başlıyor
THY Euroleague'de 8. hafta heyecanı CSKA Moskova ile Baskonia Vitoria Gasteiz arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak. Temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 12 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00'te Barcelona'nın konuğu olacak. Anadolu Efes ise 13 Kasım Cuma günü TSİ 22.00'de Yunanistan'da Panathinaikos ile karşılaşacak. İşte haftanın programı...
THY Euroleague'de 8. hafta heyecanı yarın ve 13 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında CSKA Moskova, Baskonia'yı konuk edecek. Bu hafta Türk takımları deplasmanda mücadele edecek. Fenerbahçe, İspanya'da Barcelona ile karşılaşacak. Anadolu Efes de Yunanistan'da Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.
THY Euroleague'de 8. haftanın TSİ programı şöyle:
Yarın
20.00 CSKA Moskova - Baskonia
22.00 Olympiakos - ALBA Berlin
22.05 Maccabi Tel Aviv - Zalgiris Kaunas
23.00 Barcelona - Fenerbahçe Beko
13 Kasım Cuma
20.00 Khimki Moskova - Olimpia Milano
21.00 Kızılyıldız - Real Madrid
22.00 Panathinaikos - Anadolu Efes
22.30 Bayern Münih - Valencia Basket
22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - Zenit Saint Petersburg
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama