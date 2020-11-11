11 Kasım 2020, Çarşamba

BASKETBOL

THY Euroleague'de 8. hafta heyecanı başlıyor

THY Euroleague'de 8. hafta heyecanı
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 11.11.2020

Euroleague'de 8. hafta heyecanı CSKA ile Baskonia Vitoria Gasteiz arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak. Temsilcilerimizden Beko, 12 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00'te 'nın konuğu olacak. ise Cuma günü TSİ 22.00'de 'da Panathinaikos ile karşılaşacak. İşte haftanın programı...

Euroleague'de 8. hafta heyecanı yarın ve Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında CSKA , Baskonia'yı konuk edecek. Bu hafta Türk takımları deplasmanda mücadele edecek. , İspanya'da ile karşılaşacak. de 'da Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague'de 8. haftanın TSİ programı şöyle:

Yarın

20.00 CSKA Moskova - Baskonia
22.00 Olympiakos - ALBA Berlin
22.05 -
23.00 Barcelona - Fenerbahçe Beko

13 Kasım Cuma

20.00 Khimki Moskova - Olimpia Milano
21.00 Kızılyıldız -
22.00 Panathinaikos - Anadolu Efes
22.30 -
22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - Zenit

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