NBA'de yeni sezonun başlangıç tarihi açıklandı

10 Kasım 2020, Salı
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NBA'de yeni sezon 22 Aralık'ta başlayacak
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2020-2021 sezonunun 22 Aralık Salı günü başlayacağı açıklandı. NBA'den yapılan açıklamada yeni sezonda 82 maç yerine 72 maç yapılacağı belirtildi.
NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği (NBPA) ile yeni sezonun başlangıç tarihi için anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Anlaşmaya göre, NBA'de 2020-2021 sezonu 22 Aralık'ta start alacak ve normal sezonda her takım 72 maç oynayacak.
Serbest oyuncu görüşmeleri 20 Kasım, oyuncu sözleşmeleri ise 22 Kasım'dan itibaren yapılabilecek.
NBA'de basketbolcuların tavan ücreti ise bu sezon 109,14 milyon dolar olacak.
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