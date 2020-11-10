10 Kasım 2020, Salı

BASKETBOL

NBA'de yeni sezon 22 Aralık'ta başlayacak

NBA'de yeni sezonun başlangıç tarihi açıklandı
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 10.11.2020

Amerikan Ligi'nde () 2020-2021 sezonunun Salı günü başlayacağı açıklandı. NBA'den yapılan açıklamada yeni sezonda 82 maç yerine 72 maç yapılacağı belirtildi.

'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Ulusal Oyuncuları Birliği (NBPA) ile yeni sezonun başlangıç tarihi için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Anlaşmaya göre, NBA'de 2020-2021 sezonu 'ta start alacak ve normal sezonda her takım 72 maç oynayacak.

Serbest oyuncu görüşmeleri 20 Kasım, oyuncu sözleşmeleri ise 22 Kasım'dan itibaren yapılabilecek.

NBA'de basketbolcuların tavan ücreti ise bu sezon 109,14 milyon dolar olacak.



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