24 Aralık 2020, Perşembe

BASKETBOL

THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Shane Larkin

EuroLeague'de haftanın MVP'si Shane Larkin
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 24.12.2020

'in yıldız oyuncusu , EuroLeague'de 16. haftanın en değerli oyuncusu seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Larkin, lacivert-beyazlı ekibin temsilcisi 'yı 86-79 yendiği mücadelede 37 verimlilik puanıyla oynayarak haftanın 'si unvanını elde etti.

Barcelona karşısında 23 sayı, 8 asist ve 7 ribauntluk performans sergileyen Larkin, 'nde bu sezon ilk, toplamda ise 10'uncu kez MVP unvanına layık görüldü.

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