25 Aralık 2020, Cuma

BASKETBOL

NBA'de 2 corona virüsü vakası

NBA'de 2 corona virüsü vakası
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 25.12.2020

Amerikan 'nde (), son bir haftada yapılan corona virüsü testlerinde 2 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

'den yapılan açıklamaya göre 16 Aralık'tan itibaren 558 basketbolcuya uygulanan testler sonucunda iki pozitif vaka tespit edildi.

Ligde testi pozitif sonuçlanan kişiler, protokoller doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.

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