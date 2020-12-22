22 Aralık 2020, Salı

BASKETBOL

Nanterre 92 - Frutti Extra Bursaspor: 90-91 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bursaspor'dan Avrupa'da ilk galibiyet!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 22.12.2020

ULEB D Grubu 5. hafta erteleme maçında , Nanterre 92 ile karşılaştı. Normal süresi 81-81 biten müsabakayı yeşil-beyazlılar 91-90 yendi ve Avrupa kupalarında ilk galibiyetini aldı.

7Days EuroCup'ta Fransa temsilcisi Nanterre 92 Takımı'ndaki, koronavirüs nedeniyle ertelenen 'un 5'inci hafta mücadelesi, alınan karar gereği Bursa'da oynandı.

Maç günü, 2 oyuncusu daha Covid-19 PCR testi pozitif çıkan Frutti Extra Bursaspor, Fransa temsilcisi karşısına 5 eksikle çıktı.
TOFAŞ Spor Salonu'nda Nanterre 92 ev sahipliğindeki mücadele, karşılıklı sayılarla başladı. Periyodun yarısı 5-5'lik eşitlikle geçilirken, Oğuz Savaş ve Xavier Munford'un basketleriyle ritim bulan Frutti Extra Bursaspor, skoru 13-20'ye çekti. Kalan dakikalarda skoru koruyan Frutti Extra Bursaspor, periyodu da bu skorla önde kapadı.

İkinci periyodun başında da hücumdaki istikrarını sürdüren Frutti Extra Bursaspor, Munford'un basketiyle farkı çift hanelere taşıdı: 19-29. Yeni transfer Lamar Peters'ın skor katkısıyla oyun hakimiyetini elinde tutan Frutti Extra Bursaspor, 17'nci dakikayı 29-42 önde geçti. Periyodun sonuna doğru direnç gösteren Nanterre'in sayılarına karşın soyunma odasına 38-46'lık skorla gidildi.

Dönüşte iyi bir başlangıç yapan Fransa temsilcisi, önce Berhanemeskel'in dış atış isabetiyle farkı 3'e indirirken, Chris Warren'ın da üst üste sayılarıyla 49-48 öne geçti. Her iki takımın da oyunu dengede götürdüğü anlarda, Tyler Stone ve Chris Warren ile sayılar bulan Fransa temsilcisi, kader periyoduna 57-53'lük avantaj ile başladı.

Frutti Extra Bursaspor'un hücum sorunu yaşadığı anlarda üst üste sayılar bulan Nanterre, Tylor Stone'un dış atış isabetiyle farkı çift hanelere taşıdı: 68-57. Malik Newman'ın üst üste iki dış atış isabetiyle yeniden oyuna ortak olan Frutti Extra Bursaspor, skoru 36'ncı dakikada 72-72'ye eşitledi. Son anları nefes kesen mücadelede Lamar Peters'ın bitime 5 saniye kala basketi maçın normal süresi 81-81 bitti ve uzatmaya gitti.
Uzatmada da karşılıklı sayılar görülürken, Frutti Extra Bursaspor parkeden 90-91'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Frutti Extra Bursaspor, tarihinin ilk Avrupa galibiyetini aldı.

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