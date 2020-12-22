Basketbol ULEB Avrupa Kupası D Grubu 5. hafta erteleme maçında Frutti Extra Bursaspor, Nanterre 92 ile karşılaştı. Normal süresi 81-81 biten müsabakayı yeşil-beyazlılar 91-90 yendi ve Avrupa kupalarında ilk galibiyetini aldı.

7Days EuroCup'ta Fransa temsilcisi Nanterre 92 Basketbol Takımı'ndaki, koronavirüs nedeniyle ertelenen Frutti Extra Bursaspor'un 5'inci hafta mücadelesi, alınan karar gereği Bursa'da oynandı.

Maç günü, 2 oyuncusu daha Covid-19 PCR testi pozitif çıkan Frutti Extra Bursaspor, Fransa temsilcisi karşısına 5 eksikle çıktı.

TOFAŞ Spor Salonu'nda Nanterre 92 ev sahipliğindeki mücadele, karşılıklı sayılarla başladı. Periyodun yarısı 5-5'lik eşitlikle geçilirken, Oğuz Savaş ve Xavier Munford'un basketleriyle ritim bulan Frutti Extra Bursaspor, skoru 13-20'ye çekti. Kalan dakikalarda skoru koruyan Frutti Extra Bursaspor, periyodu da bu skorla önde kapadı.

İkinci periyodun başında da hücumdaki istikrarını sürdüren Frutti Extra Bursaspor, Munford'un basketiyle farkı çift hanelere taşıdı: 19-29. Yeni transfer Lamar Peters'ın skor katkısıyla oyun hakimiyetini elinde tutan Frutti Extra Bursaspor, 17'nci dakikayı 29-42 önde geçti. Periyodun sonuna doğru direnç gösteren Nanterre'in sayılarına karşın soyunma odasına 38-46'lık skorla gidildi.

Dönüşte iyi bir başlangıç yapan Fransa temsilcisi, önce Berhanemeskel'in dış atış isabetiyle farkı 3'e indirirken, Chris Warren'ın da üst üste sayılarıyla 49-48 öne geçti. Her iki takımın da oyunu dengede götürdüğü anlarda, Tyler Stone ve Chris Warren ile sayılar bulan Fransa temsilcisi, kader periyoduna 57-53'lük avantaj ile başladı.

Frutti Extra Bursaspor'un hücum sorunu yaşadığı anlarda üst üste sayılar bulan Nanterre, Tylor Stone'un dış atış isabetiyle farkı çift hanelere taşıdı: 68-57. Malik Newman'ın üst üste iki dış atış isabetiyle yeniden oyuna ortak olan Frutti Extra Bursaspor, skoru 36'ncı dakikada 72-72'ye eşitledi. Son anları nefes kesen mücadelede Lamar Peters'ın bitime 5 saniye kala basketi maçın normal süresi 81-81 bitti ve uzatmaya gitti.

Uzatmada da karşılıklı sayılar görülürken, Frutti Extra Bursaspor parkeden 90-91'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Frutti Extra Bursaspor, tarihinin ilk Avrupa galibiyetini aldı.

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